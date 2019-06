Moët & Chandon ha festeggiato il 150° anniversario di Moët Impérial

Moët & Chandon ha festeggiato l'annuale Moët & Chandon Grand Day nella spettacolare cornice dalla vista mozzafiato sullo skyline milanese di Radio Roof Top dell’Hotel Me Milan Il Duca di Milano. Un’atmosfera glittering glam, con lo stile inimitabile della Maison ha dato il benvenuto agli ospiti per festeggiare con le magiche bollicine Moët & Chandon la giornata di grandi celebration internazionali, unendo in un brindisi mondiale gli Champagne lovers, in un tributo universale per il 150° anniversario di Moët Impérial, icona globale di celebration dal 1869. Moët & Chandon Grand Day, appuntamento annuale inaugurato nel 2016, continua la sua tradizione con un susseguirsi di party all’insegna delle bollicine dorate dell’iconico Moët Impérial che, dai più alti podi internazionali ai red carpet Hollywoodiani, ha firmato i successi personali e pubblici più grandi divenendo sinonimo di grandi Celebration da 150 anni. Dal mattino alla sera e fino a notte inoltrata, Moët & Chandon riunirà oltre un milione di persone da New York a Ibiza, da Londra a Tokyo, per brindare insieme con fiumi di bollicine dorate Moët Impérial, pura icona universale di celebration. ‘’Moët & Chandon è sinonimo di Celebration da quasi tre secoli, il perfetto connubio tra il nostro ‘savoir-faire’ e la maestria nell’arte dei festeggiamenti, in una insuperabile e unica combinazione di ‘savoir-fête’ che ha reso i nostri champagne la scelta perfetta per i brindisi dedicati ad ogni occasione,’’ dichiara Nathalie Normand, Moët & Chandon International Marketing and Communication Director. ‘Con Moët & Chandon Grand Day vogliamo condividere la magia dello champagne e celebrare il 150°anniversario di Moët Impérial, nostro signature Champagne, divulgando la grandeur della Maison dal 1869.” Dal 1743, Moët & Chandon è sempre stata una grande icona e emblema di Celebration e savoir-faire.

Tra le tante installazioni pioneristiche diventate una firma della Maison a livello globale, la piramide di calici si riconferma grande protagonista degli eventi programmati durante il Moët & Chandon Grand Day. Moët & Chandon Grand Day scorrerà di ora in ora scandito da esperienze uniche, che cominceranno con Day Celebration e brunch gypset serviti sui tetti boho-chic o su incantevoli spiagge hippy style. Gli ospiti festeggeranno il loro speciale #moetmoment con un calice dell’iconico Moët & Chandon Impérial dall’allure inconfondibile, brinderanno con una flûte o una mini del seducente Moët & Chandon Impérial, Champagne icona dallo stile fruttato brillante, dal palato seducente e dall'elegante maturità. Sotto cieli stellati, illuminati da uno scintillio di luci che evocano le magiche bollicine dello champagne, le cene gourmet saranno servite secondo l’inimitabile arte-devivre francese intorno a abbinamenti gastronomici personalizzati dagli chef più noti e talentuosi, mentre gli ospiti brinderanno con il vibrante Moët Impérial a speciali occasioni memorabili. E per gli amanti della notte Moët & Chandon Grand Day personalizza con un tocco speciale i club con Studio 1869, reinterpretazione contemporanea dello sfarzo degli anni '70 e delle discoteche glamour di New York attraverso la lente di Moët Impérial, ospite d’onore sui tavoli esclusivi delle Celebs, uniche ammesse oltre le fatidiche e insuperabili quanto leggendarie corde di velluto.