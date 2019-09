Molestata fuori da locale in pieno centro, arrestato 27enne con precedenti

Usciva da un locale di Milano all'alba con le amiche quando un cittadino senegalese di 27 anni l'ha fermata e palpeggiata nelle parti intime. Il 27enne è stato arrestato in via Tocqueville, nel pieno della movida di corso Como, per violenza sessuale dalla polizia allertata dai militari, a cui le ragazze si sono rivolte dopo la molestia. Una volta portato in questura, è stato identificato ed è stato scoperto che l'uomo ha diversi precedenti tra cui atti osceni in luogo pubblico.

“Un altro episodio di violenze nella zona della movida di corso Como: dopo le risse e lo spaccio ecco le molestie sessuali. Tre amiche appena uscite da un locale sono state avvicinate da un senegalese che si è permesso di palpeggiare una di loro. Non contento ha pure scagliato un bicchiere contro le ragazze, a cui va tutta la mia solidarietà. È impensabile che a Milano ci si possa imbattere in personaggi del genere, tra l’altro con precedenti per atti osceni, che girano liberamente per le strade della nostra città per effetto delle politiche dell’accoglienza sfrenata volute dalla sinistra”, ha commentato così la vicenda Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. “Ringrazio i militari e la polizia per il pronto intervento che ha permesso di arrestare l’extracomunitario per violenza sessuale. Ma voglio anche ricordare al Comune come sia necessaria l’attivazione di una task force nella zona di corso Como: troppo spesso assistiamo a episodi di criminalità legati alla movida e non si può più far finta di nulla”.