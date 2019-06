Molestata in treno, fotografa aggressore permettendo suo fermo

Era stata molestata mentre viaggiava in treno fra Milano e Varese: si e' ribellata, e' stata picchiata ma l'aggressore e' scappato alla prima occasione, la fermata nella stazione di Gazzada. La ragazza, come riferisce la stampa locale, lo aveva pero' fotografato, e grazie alla sua immagine i poliziotti della Polizia Ferroviaria sono riusciti a prenderlo ieri, un paio di giorni dopo l'aggressione, quando credendosi ormai al sicuro l'uomo e' tornato alla stessa stazione. Si tratta di un cinquantunenne di origine kenyana, regolare in Italia ma gia' noto alle forze dell'ordine per qualche precedente. E' stato riconosciuto e denunciato.