Molestie e percosse a turista, arrestato dipendente di McDonald's

Un uomo egiziano di 37enne, inserviente presso un McDonald's di Milano, e' stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale nei confronti di una turista russa di 26 anni. Secondo l'accusa, la ragazza era entrata nella notte tra il 3 e il 4 novembre scorsi all'interno del fast food in via Paolo Sarpi per chiedere aiuto per la connessione wi-fi. Attorno alle 2 di notte, la ragazza e' passata davanti al McDonald's e ha chiesto all'inserviente di poter entrare poter usare la rete. L'uomo l'ha fatta entrare dal retro, le ha offerto del cibo e ha tentato un approccio sessuale. La 26enne ha reagito e nella colluttazione e' stata colpita con un pugno che le ha rotto il setto nasale. La giovane e' a fuggire dalla porta centrale e ha fermato una volante in strada. I poliziotti sono andati con lei al fast food e qui hanno identificato l'inserviente.