Molestie su alunna di 8 anni, maestro arrestato nel Bresciano



Per mesi le avrebbe riservato le sue attenzioni morbose fino a quando sono scattate le manette. Nei guai - secondo quanto scrive l'agenzia AGi - per le carezze intime fatte a una bambina di otto anni e' finito un maestro in servizio in una scuola della Valsabbia (Brescia). I magistrati della Procura di Brescia contestano all'insegnante, arrestato in flagranza di reato e ora in carcere, continui palleggiamenti e attenzioni troppe morbose.



Accuse da cui l'uomo si e' difeso anche se agli atti il racconto della bambina non lascerebbe dubbi. Il caso e' in mano al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo che ha firmato l'ordine di custodia.