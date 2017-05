Mondadori, ePRICE, RCS Mediagroup,Cerved, Prelios. Affari di Piazza Affari

"Affari a Piazza Affari", la rubrica realizzata in collaborazione tra Affaritaliani Milano e Websim Action con le cinque azioni milanesi che fanno impazzire il Mercato:

1) Continua la razionalizzazione delle attività di Mondadori. Nel corso dell’ultima settimana l’editore di Segrate ha completato la cessione dei rami d’azienda che si occupano della logistica di Mondadori Libri e Mondadori Retail, per un valore di 6,5 milioni di euro. Un’altra importante cessione è avvenuta in Francia: NaturaBuy, società che gestisce un marketplace di annunci e compravendita di prodotti dedicati a caccia, pesca e tempo libero. In questo caso l’introito per Mondadori è stato di 12,2 milioni di euro. Nell’ultimo mese il titolo Mondadori è in lieve guadagno del 2,85%, dopo aver corso nel primo trimestre 2017.

2) Si apre positivamente il 2017 per ePRICE. La società italiana numero uno nell’e-commerce di elettrodomestici ha comunicato i risultati preliminari del primo trimestre. I ricavi si sono attestati a quota 45,8 milioni di euro, +8,4% su base annua a parità di perimetro, mentre il valore della merce venduta sui portali del gruppo (GMV) è in crescita del 13,8% a 60,5 milioni di euro (per tutti i dettagli clicca qui). Da metà 2016 il titolo è un chiaro percorso rialzista, che lo ha portato saldamente oltre i 4 euro (qui la nostra analisi tecnica del titolo).

3) Secondo Urbano Cairo, il futuro di RCS Mediagroup riserverà novità positive. Dopo quasi un anno di gestione da parte dell’editore milanese, via Solferino dovrebbe registrare, secondo quanto dichiarato proprio da Cairo, un buon miglioramento dell’Ebitda nel primo trimestre del 2017. L’amministratore delegato ha anche detto che i rapporti tra i soci sono buoni e anticipato che chiederà alle banche finanziatrici nuove condizioni sul debito. Da inizio anno il titolo RCS guadagna quasi il 66%.

4) La gestione dei crediti in sofferenza trascina la crescita di Cerved. La società ha chiuso il primo trimestre 2017 con risultati leggermente migliori delle attese. I ricavi sono stati pari a 97,8 milioni di euro, con un aumento del fatturato del 23% per la divisione Credit Management. L’utile netto è cresciuto del 17,1% a 22,8 milioni di euro. Il risultato particolarmente positivo del Credit Management è stato ottenuto senza l’influsso positivo, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, del portafoglio di crediti in bonis acquistati recentemente da Barclay’s.

5) Nel 2016 Prelios ha battuto le attese degli analisti lungo il percorso di risanamento del gruppo ex Pirelli Real Estate. I ricavi sono stati di 77 milioni di euro, mentre l'Ebit è stato di 4,1 milioni di euro, rispetto a stime inferiori a 3 milioni. La società ha registrato una perdita netta di 30 milioni di euro, migliore delle stime di un rosso di 34 milioni, nonostante costi di ristrutturazione leggermente più alti a 6,5 milioni. Nel 2017 la società si aspetta ricavi uguali o maggiori. Prelios ha confermato l’intenzione di voler valorizzare Prelios SGR e a ricevere offerte non vincolanti per le attività tedesche (per tutti i dettagli clicca qui).



