Mondadori: nuovo caffè nel megastore di piazza Duomo a Milano

Apre le porte a Milano, all’interno del Mondadori Megastore di piazza Duomo, il primo Caffè firmato Mondadori Store e Gruppo OD Store, nuovo punto d’incontro per chi cerca momenti di relax e convivialità nel cuore della città.

Si arricchisce così ulteriormente l’offerta del flagship store Mondadori in piazza Duomo, il più grande spazio dedicato alla cultura e al tempo libero nel centro di Milano, vero e proprio riferimento per tutti gli appassionati di libri, musica, film, tecnologia ed eventi, in grado di ospitare 2 milioni di clienti ogni anno.

In una suggestiva location su due piani con vista Duomo, il nuovo Caffè offre un luogo di ritrovo e di ristoro, dove il clima conviviale, una cucina varia e dal tocco gourmet, abbinata a un allestimento floreale e colorato, creano l’ambiente giusto dove sostare in compagnia, leggere un buon libro o un quotidiano prima di riprendere le attività della giornata.

Dalla colazione al break di metà mattina o pomeriggio con le diverse miscele di caffè, i tè aromatici, le bevande e i dolci; dal pranzo alla cena, dove poter gustare sfiziosi primi e secondi; fino ad arrivare all’aperitivo, per tutti gli appassionati di drink e buffet: tutto è studiato nei minimi dettagli per offrire delle vere e proprie esperienze gastronomiche grazie alla varietà delle proposte, ideate per ogni occasione. Sarà inoltre possibile gustare specialità realizzate in collaborazione con gli chef di Terrazza Calabritto.

Il Gruppo OD Store ha conquistato il gusto degli italiani grazie alla più grande catena italiana di prodotti dolci e salati, presente a Milano e in Italia con più di 50 punti vendita. Il concept del Caffè è stato realizzato dall’architetto Franco Costa (Costagroup), il progetto tecnico è stato curato da Studio Marsan. Il Caffè di Mondadori Store e Gruppo OD Store è aperto tutti i giorni, da lunedì a mercoledì dalle ore 7 alle 22, da giovedì a domenica dalle ore 7 alle 23.