Beppe Sala

Monete Expo, Sala: archiviazione? Era scontata, denuncia irrituale



"Mi sembrava scontatissimo, mi sembrava una denuncia assolutamente irrituale" quindi "non ho mai avuto dubbi da questo punto di vista". Così il sindaco ed ex commissario Expo Giuseppe Sala, a margine di un incontro a Palazzo Lombardia, ha commentato l'archiviazione dell'inchiesta relativa alle medaglie-monete di Expo, che lo vedeva indagato per truffa.