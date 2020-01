Monossido carbonio: nel Lecchese 5 intossicati, tra cui 2 bimbi

A Dolzago, in provincia di Lecco, cinque persone, tra cui due bambini di 10 e 7 anni, sono state soccorse da carabinieri e vigili del fuoco per un'intossicazione da monossido di carbonio. Sono state tutte ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lecco ed Erba con sintomi da intossicazione (alcuni con cefalea, nausea e vomito). Lo comunica l’Areu.