Montagna: alpinista 27enne cade in burrone e muore nel Lecchese

Un alpinista di 27 anni e' morto nel pomeriggio dopo essere precipitato in un burrone sulla Grigna Settentrionale (Lecco). L'escursionista si stava attrezzando per la scalata prima di affrontare il canale della Fiamma, coperto di ghiaccio, ed e' precipitato. L'alpinista era in compagnia di due amici rimasti illesi. La caduta probabilmente è stata causata dslle forti raffiche di vento. L'uomo è caduto per 150-200 metri. A intervenire, oltre i carabinieri che stanno indagando sul caso, la 19esima delegazione lariana del soccorso alpino e della Stazione di Dervio. Inutile l'intervento del 118 con l'elisoccorso di Como e il Soccorso alpino di Lecco. I carabinieri indagano sull'incidente.