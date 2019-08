Montagna: diversi interventi del soccorso alpino in Lombardia

Quello di ieri è stato un pomeriggio movimentato per i tecnici del Soccorso alpino intervenuti con l'elisoccorso sulle montagne del Lecchese per due interventi. Il primo ha visto un uomo di 60 anni rimasto bloccato in una zona impervia lungo il Passo Agueglio, nel Comune di Esino Lario. L'allarme alle 13.30 con i volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e l'elisoccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como intervenuti in quota per l'escursionista scivolato con un trauma alla schiena. Poco prima delle 15 un secondo intervento al Rifugio Casari, ai Piani di Artavaggio sopra Moggio, dove un altro escursionista e' rimasto bloccato. Sul posto l'elicottero di Sondrio e una squadra del Soccorso alpino che ha recuperato un giovane di 23 anni. L'elisoccorso di Como e' poi intervenuto a Piancaformia, sopra Mandello, per un'escursionista in difficolta'.