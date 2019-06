MonteNapoleone District presenta per Leonardo 500 una mostra 10-16 giugno

Dal 10 al 16 giugno, Montenapoleone District organizza, con il patrocinio del Comune di Milano, la mostra “LEONARDO DA VINCI. A VISION OF A GENIUS” inserendosi nelle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci che a Milano rendono omaggio all’inventore, artista e scienziato i cui interessi e saperi hanno toccato svariati e numerosi ambiti di conoscenza.

Leonardo da Vinci ha trascorso a Milano i suoi anni più fecondi, quasi diciotto (dal 1482 al 1499) alla corte di Ludovico il Moro e, successivamente, dal 1503 al 1508 presso la corte del governatore Charles d’Amboise durante la prima dominazione francese. Nel capoluogo lombardo ha lasciato alcune tra le sue opere più importanti e dunque MonteNapoleone District, che in occasione de La Vendemmia 2018 aveva organizzato una visita in anteprima della Sala delle Asse al Castello Sforzesco, desidera mostrare come il genio toscano sia stato capace, con i suoi studi e la sua inventiva, di arrivare laddove nessun altro uomo del suo tempo aveva osato spingersi.

La mostra open air lungo via Montenapoleone, in collaborazione con Franchi Umberto Marmi, propone dieci disegni tratti dai Codici di Leonardo in pendant con i medesimi personalizzati dall’artista Mirko Baldini, meglio conosciuto come Koro Design, che vanta collaborazioni con Harley Davidson, MV Agusta, Cappellini, Dolce & Gabbana, Diesel, Versace e Philipp Plein. “LEONARDO DA VINCI. A VISION OF A GENIUS” presenta una selezione delle ricerche più rappresentative di Leonardo affiancandole al lavoro di Mirko Baldini, artigiano dell’immagine, la cui arte si esprime attraverso il disegno con aerografo. Baldini, specializzato nella personalizzazione di oggetti e capi di abbigliamento, rivisita le opere leonardesche proponendone al pubblico una versione pop.

“Dopo il successo del Chinese New Year, con la preziosa collaborazione dell’artista Liu Bolin, continua la volontà di MonteNapoleone District di realizzare eventi a tematica culturale ed è in questo contesto, e in occasione dell’anniversario, che si inserisce la mostra dedicata a Leonardo” ha dichiarato Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District. “E’ molto importante per noi trasmettere il concetto, che è anche alla base dell’eccellenza dei nostri marchi, che la bellezza e la qualità italiane sono il frutto di una cultura millenaria”.

Bellezza e qualità che nascono anche dalla maestria degli artigiani italiani e che si esprimono non solo nella moda, ma anche nel design e che vengono valorizzate dall’impiego di materiali pregiati. Come il marmo di Carrara, con cui Franchi Umberto Marmi allestisce nelle due teche esposte in via Montenapoleone due ambienti, una cucina e un soggiorno, dove spiccano oggetti che richiamano le invenzioni di Leonardo.