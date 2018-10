Montenapoleone District: prosegue la Vendemmia

Un successo per la nona edizione della kermesse dedicata a moda e vino nelle vie del Quadrilatero della moda: prosegue la Vendemmia in Montenapoleone District. Nonostante la pioggia migliaia di presenze per un evento esclusivo che rende Milano meta indiscussa per scoprire le eccellenze italiane.

Oltre centodieci boutique delle vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Gesù e Bagutta - associate a MonteNapoleone District - e, per la prima volta, anche di via della Spiga hanno preso parte ieri sera all’Opening Cocktail di uno degli eventi milanesi più attesi, “La Vendemmia” giunta alla sua nona edizione, consentendo ai propri clienti di vivere un’esperienza unica. Ideata e promossa da MonteNapoleone District e realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia con l’obiettivo di unire i grandi marchi del lusso internazionale e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

“Senza perdere il suo carattere esclusivo anche quest’anno la serata clou de “La Vendemmia” è stata un successo” ha dichiarato Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District. “Nonostante la pioggia abbiamo registrato migliaia di presenze nelle vie e nelle boutique del Quadrilatero della moda. Grazie ad eventi come il nostro Milano continua ad affermare il proprio primato di meta indiscussa per scoprire le eccellenze del Made in Italy e il lifestyle italiano. Questo è il nostro contributo nella promozione a livello nazionale e internazionale di una città capace di fare sistema in modo innovativo e trasversale”.

Così fino al 14 ottobre milanesi e turisti avranno l'occasione di provare a prezzo speciale alcuni dei più rinomati ristoranti del centro di Milano grazie al menù “La Vendemmia” abbinato ad un calice di vino che prevede, previa prenotazione, pranzi a trentacinque euro e cene a sessanta. Esclusive wine experience sono invece proposte dagli hotel 5 stelle lusso di Milano.

In attesa di conoscere i risultati dell’asta benefica “Italian Masters” organizzata da MonteNapoleone District insieme al Comitato Grandi Cru d’Italia e battuta da Christie’s che si è tenuta ieri al Circolo Filologico Milanese, il cui il ricavato sarà interamente devoluto a CBDIN Onlus - Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico di Milano per la ristrutturazione del giardino dell’Istituto Neurologico a uso dei bambini malati, questa sera sarà la volta del Wine Tasting nell’incantevole cornice di Palazzo Serbelloni. Un’esclusiva selezione di etichette del Comitato Grandi Cru d’Italia in degustazione per i veri intenditori.

In conclusione di una settimana inebriante, oggi e domani sabato 13 ottobre, i possessori dei VIP Pass potranno vivere la Shopping Experience sorseggiando un calice di vino, offerto dalla cantina partner, e godendo di servizi esclusivi quali il sales assistant dedicato e la consegna degli acquisti in hotel o presso la propria abitazione. Mentre il fine settimana è dedicato al Winery Tour su prenotazione per visitare alcune suggestive cantine italiane. Un ricco e articolato programma, sostenuto anche dalla partnership con l’Ente che organizza dall’8 ottobre al 25 novembre l’88° edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Per l’occasione gli appassionati di tartufi potranno vivere l’emozionante esperienza della “caccia al tartufo” nel territorio di Langhe e Roero. Guidati dal trifolau, una guida esperta, e dal fiuto del suo cane, si potrà andare nel bosco alla ricerca del prezioso fungo ipogeo.