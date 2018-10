Montenapoleone, il vino incontra il lusso con l'evento "La Vendemmia"

LUSSO: 'LA VENDEMMIA' AL MONTENAPOLEONE DISTRICT A MILANO

Il vino incontra il lusso, a Milano, nel Quadrilatero della moda, con l'evento 'La Vendemmia' ideato e promosso da MonteNapoleone District, in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d'Italia, che si terrà dall'8 al 14 ottobre. Giunto alla sua nona edizione, ha l'obiettivo di unire i grandi marchi del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle della città. Sono oltre centodieci le boutique delle vie Montenapoleone, Verri, Sant'Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Gesù e Bagutta - associate a MonteNapoleone District - che partecipano consentendo ai propri clienti di vivere un'esperienza unica. Nell'intento di rendere l'appuntamento sempre più coinvolgente e importante per la città, per la prima volta, sono coinvolte alcune boutique legate all'associazione 'Amici di via della Spiga'. Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, che rappresenta a oggi oltre 150 Global Luxury Brands, tra le realtà più importanti al mondo, afferma con soddisfazione: "Abbiamo creato un evento unico che unisce due eccellenze del made in Italy come la moda e il vino e che anno dopo anno è sempre più apprezzato. Anche quest'anno si ripeterà a Roma e, grazie all'accordo di cooperazione con la Nanjing Xi Road, dopo la preview del novembre 2017, nel 2019 organizzeremo 'La Vendemmia' nel suo format integrale nella più importante via di Shanghai dedicata al lusso. Un'esperienza per gli stranieri che potranno così vivere il lifestyle italiano". "Un evento che qui a Milano vuole essere sempre più aperto alla città. Per questa nona edizione, infatti, abbiamo ulteriormente arricchito il programma con il coinvolgimento di via della Spiga e del Museo Bagatti Valsecchi, oltre che dei migliori hotel e ristoranti della città'', aggiunge.