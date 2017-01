Piccoli spostamenti in via Montenapoleone. La boutique de La Perla, come spiega Pambianco, si sposta dal civico numero 1 al numero 14.

Il nuovo store sarà strutturato su due piani e la sua apertura è prevista per la prima settimana di febbraio e sarà ubicato tra Paul & Shark, al numero 16, ed Hermès, al numero 12.