Montenapoleone: "The Modern Man" celebra il fair play maschile

Via Montenapoleone

Promossa da MonteNapoleone District, Milano Unica e Robb Report USA, con la collaborazione di Pitti Immagine Uomo e il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, dal 10 al 20 giugno, si tiene in via Montenapoleone a Milano la mostra a cielo aperto THE MODERN MAN.



"Per celebrare il fair play maschile - spiega la nota stampa -, l’approfondimento tematico di questa prima edizione avrà per protagonista la giacca ritraendone l’essenza in scatti fotografici che metteranno in risalto non solo gli aspetti stilistici e formali ma anche l’imprescindibile qualità dei tessuti e degli accessori".

Alla mostra farà eco anche una installazione a Pitti Uomo (Firenze, 13-16 giugno) nella Fortezza da Basso.

THE MODERN MAN prosegue durante la Milan Fashion Week dal 17-20 giugno, primo di una serie di appuntamenti che durante le settimane della moda uomo analizzeranno i diversi capi del guardaroba dell’uomo contemporaneo, raffigurandone l’identità con il medesimo format di curatela.