Monti (Co.Nord): "Stallo Governo, autonomia regionale non può aspettare"

Monti (Co.Nord): "L'autonomia regionale non può aspettare"

“L’ attuale situazione di stallo a livello nazionale – commenta Andrea Monti presidente Co.Nord- certo non giova al Paese e ai diversi territori che lo compongono. In questo quadro rimangono infatti ferme alcune importanti discussioni a cominciare da quella proprio sulla maggiore autonomia regionale che ha coinvolto diverse realtà negli ultimi mesi. Riteniamo infatti – prosegue Monti- sia prioritario proseguire il positivo percorso intrapreso con “Roma” dopo i referendum dell’autunno scorso e dai “tavoli” avviati successivamente sul tema nelle varie realtà regionali. Non è infatti ulteriormente procrastinabile la volontà popolare espressa dal voto referendario unitamente a tante misure e azioni che le diverse realtà territoriali attendono da mesi. L’ auspicio –conclude Andrea Monti- è che presto si possa giungere alla formazione di un esecutivo che risponda in tutto e per tutto alle esigenze e alla volontà popolare espressa con i voti di referendum ed elezioni di questi ultimi mesi”.