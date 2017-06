Monza, 'Noi con Allevi': "Noi destra vera? Scanagatti inganna i cittadini"

Dario Allevi

Si scalda il clima a Monza in vista del ballottaggio del 25 giugno che vede sfidarsi il sindaco uscente Roberto Scanagatti, centrosinistra, e Dario Allevi, centrodestra, al primo turno separati da appena 35 voti. In una recente conferenza stampa, Scanagatti ha affermato che molti tra i candidati della lista civica "Noi con Dario Allevi" appartengono alla "destra vera". Parole alle quali ora la lista replica con un comunicato stampa che bolla il tutto come una "insinuazione" "strumentale e irrispettosa dei cittadini, che meritano di decidere senza essere ingannati". Prosegue la nota: "L'innegabile riscontro ottenuto dalla lista civica ha evidentemente intercettato l'attenzione di parte della nostra Comunità che si è riconosciuta in candidati impegnati esclusivamente per l'interesse generale e dunque, per definizione, distanti da connotazioni ideologiche. Persone libere, di diversa estrazione, unite da un progetto comune, dal desiderio di fare Buona Politica e non da bandiere. Diversamente ragionando si comunicano cose non corrispondenti al vero con l'ulteriore conseguenza di allontanare il Cittadino da un'eventuale esperienza di impegno sociale che, vissuta sulla nostra pelle, consigliamo a tutti quelli che amano Monza"