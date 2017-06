Monza, accordo fatto con Maffé. Gelmini: "Lavoriamo per il 4-0"

Mariastella Gelmini

di Fabio Massa



Cauta, ma ci crede. Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia, in un'intervista ad Affaritaliani.it parla dei ballottaggi delle amministrative, in programma settimana prossima: "Un 4-0 finale? La verità è che siamo alla lotteria dei rigori. Dopodiché si vince con i programmi e gli uomini. E allargando al centro. A Monza l'abbiamo fatto con Maffè, a Sesto San Giovanni siamo convinti che il civismo sia un fattore fondamentale". L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT MILANO



Coordinatrice Gelmini, si potrebbe prospettare un 4-0 finale (Lodi, Monza, Como, Sesto). Lei ci spera?

Certo che ci spero, anche se penso che il ballottaggio sia una lotteria dei rigori, per dirla in gergo calcistico. Dopodiché c'è il tema dell'astensionismo. La scelta di votare il 25 giugno diciamo che non è stata proprio illuminata da parte del Governo. L'ostacolo più grande è quello dell'astensione. Per questo ne approfitto per fare un appello al voto: la qualità della vita delle persone dipende dalla qualità del sindaco, che incide sulle scelte della comunità in modo decisivo. E' importante andare a votare.



E il 4-0?

Non è facile, perché Sesto è la Stalingrado d'Italia. Ma noi lavoriamo proprio per 4-0.



Pare che vincerà chi allargherà al centro, ai moderati.

Concetto giusto. A Monza c'è l'accordo con Maffé, con Alleanza Popolare e quindi l'allargamento al centro è assolutamente positivo. E' stato importante il coinvolgimento di Anna Mancuso, che ha galvanizzato molte donne in questa campagna elettorale e decisivo il piglio di Allevi, che si è dimostrato uno con le idee chiare. Mi auguro che tutto questo ci porti a vincere Monza.



E Sesto San Giovanni?

A Sesto mi sento di dire che l'allargamento al civismo è un elemento fondamentale. Dopodiché credo che i cittadini debbano scegliere sulla base della qualità dei candidati e dei programmi.



