Monza, arrestati tre uomini dell'Est per furto aggravato e ricettazione



I finanzieri della compagnia di Seveso hanno arrestato tre stranieri scoperti a svaligiare un negozio di elettrodomestici a Cesano Maderno (Monza). Una pattuglia ha avvistato alcuni uomini intenti a caricare frettolosamente un grosso furgone con targa straniera. Alla vista dei militari, i membri della banda hanno subito tentato la fuga, ma i finanzieri sono riusciti a bloccare il proprietario del furgone, un cittadino rumeno, e i due suoi complici moldavi.



Poco dopo sono accorsi sul posto alcuni residenti della zona, tra cui anche il proprietario del negozio da cui i tre stranieri stavano rubando la merce, il quale, verificato che il portone d’ingresso del deposito era stato forzato, ha riconosciuto come di sua proprietà parte della merce trovata nel furgone. I tre fermati sono stati condotti presso la caserma della compagnia di Seveso. Uno di loro ha tentato di fornire false generalità, esibendo il passaporto di un'altra persona.



Per i tre uomini sono scattati l’arresto e la denuncia alla Procura della Repubblica di Monza per concorso in furto aggravato. Il proprietario del mezzo, che aveva già numerosi precedenti per furto alle spalle, è stato inoltre denunciato per aver dichiarato false generalità e per ricettazione perchè il suo camioncino era pieno di elettrodomestici, frutto di precedenti “colpi” messi a segno dalla banda.