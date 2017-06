Monza, esplode il caso Arbizzoni. L'estrema destra entra in Comune

Lealtà e Azione

Monza, l'estrama destra entra in Comune

A Monza esplode il caso dell'ultradestra. Il gruppo Lealtà Azione, infatti, è entrato in comune dopo la vittoria al ballottaggio di Dario Allevi, candidato sindaco del centrodestra. Secondo quanto riporta Repubblica, L'operazione porta il nome di Andrea Arbizzoni, politico neo-eletto (con Fratelli d'Italia) nel nuovo consiglio monzese. Soprannominato "il senatore" della curva ultrà del Monza, un tempo capogruppo di An in consiglio e già assessore allo Sport nella giunta del sindaco leghista Marco Mariani, Arbizzoni è diretta espressione di Lealtà Azione.

Un fatto che sta generando parecchie polemiche. Il gruppo Lealtà Azione è stato recentemente protagonista, insieme a CasaPound, della parata al cimitero Maggiore di Milano per omaggiare le vittime della Rsi con tanto di 100 indagati per apologia di fascismo. I militanti di Lealtà Azione, con Arbizzoni, avevano deciso di dare il loro sostegno ad Allevi e lavorare sui temi di sicurezza, degrado e contrasto all'immigrazione.