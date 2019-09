Monza, F. Sala: 'Anche provincia in consorzio Villa Reale'



"Vogliamo inserire la Provincia di Monza e Brianza nel Consorzio Villa Reale e Parco di Monza perche' ci sia un coordinamento continuo e costante con tutte le componenti per sviluppare sempre di più un'area che comprende anche il tempio della velocità che tutto il mondo ci invidia". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza stampa della XVII edizione di 'Ville Aperte in Brianza', nella sede della Provincia di Monza e Brianza."'Ville Aperte in Brianza' - ha dichiarato il vicepresidente Sala - rappresenta un'iniziativa straordinaria che permette ai cittadini e ai turisti di visitare 150 siti pubblici e privati di tutta la Brianza, dalla provincia di Monza a quello di Como, Lecco e Varese fino a toccare comuni della Città Metropolitana".