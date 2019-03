Monza, in coma dopo anestesia per intervento. Possibile danno cerebrale

In coma dopo anestesia per intervento, si valuta danno cerebrale

"Le condizioni cliniche della paziente permangono estremamente critiche. Permane in coma dal momento dell'ingresso e non si sono registrati miglioramenti clinici". I medici "concluderanno in giornata gli accertamenti atti a definire l'entità del danno cerebrale post-anossico che, dai primi accertamenti, appare estremamente grave".

E' quanto si legge nel bollettino medico relativo alle condizioni della 39enne impiegata brianzola ricoverata due giorni fa nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale San Gerardo di Monza, in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto subito dopo l'anestesia per un intervento di chirurgia estetica in uno studio medico di Seregno (Monza).