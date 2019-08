Auto investe nonni con nipote di cinque mesi: lievi ferite per il neonato

C'è anche una neonata di 5 mesi tra i feriti di un incidente stradale che si è verificato ieri sera a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. La piccola, che nell'impatto è rimasta ferita al volto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale di Seregno. Le vetture coinvolte sono due. Su una viaggiavano la bimba e la nonna, anche lei portata in codice giallo al Niguarda con svariati traumi.



A bordo dell'altra c'erano due persone, che hanno riportato contusioni lievi e sono state trasferite in codice verde all'ospedale di Desio. I due mezzi si sono scontrati in via Francesco Carlini, in centro città. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è intervenuto il personale del 118 con l'elisoccorso, tre ambulanze e un'automedica.