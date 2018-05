MONZA, DECEDUTO UOMO INVESTITO DAL TRENO

E' deceduto l'uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo. Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l'uomo steso sui binari e di non aver fatto in tempo a bloccare il convoglio. Gli agenti stanno compiendo ulteriori accertamenti.