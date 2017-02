Monza: nessun accordo Allevi-Maffè. I centristi con Scanagatti

Dario Allevi e Pierfranco Maffè

di Fabio Massa

Nulla di fatto tra Pierfranco Maffé e Dario Allevi nella riunione che avrebbe dovuto sancire un avvicinamento decisivo tra i due candidati sindaci che pescano nell'area del centrodestra per le prossime amministrative di Monza. Dario Allevi è stato ufficialmente designato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord dopo l'"incoronazione" avvenuta alla fine del 2016 ad Arcore, direttamente dalle mani di Silvio Berlusconi. Pierfranco Maffè, invece, è sostenuto dai centristi che fanno riferimento all'area di Stefano Carugo, cardiologo ed ex consigliere regionale, nonchè coordinatore di Ncd. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, tra Allevi e Maffè il contatto ci sarebbe stato nelle scorse ore ma non sarebbe stato decisivo. Maffè infatti insiste nel voler rimanere in campo con la sua candidatura. Allevi, dal canto suo, avrebbe sottolineato come il percorrere strade divise in campagna elettorale avrebbe portato a solchi difficilmente colmabili in ottica di secondo turno. Secondo fonti vicine al Comune, invece, c'è una parte degli ex Ncd, specialmente dalle parti di via Fabio Filzi a Milano, sede del consiglio regionale, che avrebbe imbastito una trattativa con il sindaco uscente Roberto Scanagatti per una alleanza a sinistra proprio di Maffè, per il quale sarebbe stato ipotizzato addirittura il posto da vicesindaco. Ovviamente si tratta di voci, e come tali non confermate.

Ma sono la testimonianza di un grande caos in casa centrista alla vigilia, pare, della risoluzione dell'ormai vexata quaestio del passaggio di una serie di esponenti dei Popolari tra le file degli azzurri. Quello che alcuni definiscono un "ritorno a casa" e che altri invece chiamano il "ritorno dei traditori". Sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è in preparazione, stando a voci di corridoio, un convegno per fine mandato, dalla grande rilevanza politica, proprio per Lombardia Popolare e, di riflesso, per Forza Italia.

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it