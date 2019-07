Monza, operaio cade dal tetto di una casa: in fin di vita

Gravissimo incidente sul lavoro a Varedo, Monza: un operaio di 44 anni e' ricoverato in fin di vita all'ospedale San Gerardo dopo essere precipitato ieri dal tetto di un'abitazione sul quale stava effettuando lavori di restauro. L'uomo, residente in provincia di Bergamo, in seguito alla caduta ha riportato traumi gravissimi. E' partito il monitoraggio per l'accertamento della morte cerebrale, che dura sei ore.