Monza, Pietro Curcio nominato comandante della Polizia Locale

Monza: Pietro Curcio nuovo comandante della Polizia Locale

Con un provvedimento approvato oggi, la Giunta Comunale di Monza ha scelto il nuovo comandante del Corpo di Polizia Locale. Il nuovo responsabile, che prenderà servizio nelle prossime settimane, è Pietro Curcio, attualmente in servizio al Comune di Sesto S. Giovanni con analoghe funzioni.

Classe 1961 e selezionato tra i 17 candidati ammessi che avevano partecipato alla selezione indetta dal Comune di Monza, Curcio, laureato in Giurisprudenza, si è distinto per l’esperienza significativa maturata sul campo in tema di sicurezza, per l’importante attività formativa e di aggiornamento professionale e per i numerosi encomi ricevuti durante la carriera, iniziata nel 1980 come semplice agente.

“La sicurezza dei nostri cittadini resta l’obiettivo numero uno – hanno detto il Sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – Per questo abbiamo selezionato una figura in grado di portare in dote esperienze significative e proseguire l’importante lavoro avviato in questo primo anno e mezzo”.