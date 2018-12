Monza, Sergio Bramini a rischio sequestro. Gelmini si appella al governo

IMPRESE.LAVORO - Monza - La storia di Sergio Bramini, l'imprenditore di Monza che ha rischiato più volte di fallire perché la pubblica amministrazione non ha pagato i debiti accumulati con lui, e' nota a tutti. Ora siamo ad una svolta. "Lo Stato deve a Bramini ben 4 milioni di euro e per questo l'imprenditore ha già dovuto rinunciare alla propria casa", ricorda Mariastella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Sembrava che questo problema venisse affrontato con serietà e tempestività da parte del governo e invece apprendiamo che lo stesso Bramini venerdì rischia di subire il sequestro anche della propria azienda. Questo è uno scempio inaccettabile. Rivolgo un appello a Di Maio e Salvini perché si adoperino ed evitino questa tragedia perché per un imprenditore essere costretto a fallire perché lo Stato non paga i propri debiti è una penalizzazione che non è assolutamente accettabile. Mi aspetto che venerdì questo sequestro non abbia luogo", protesta l'esponente di Forza Italia.