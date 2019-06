Monza, sgominata baby gang, misure cautelari per 4 minorenni

La polizia ha arrestato quattro minorenni nell'ambito dell'indagine che ad aprile aveva portato all'arresto di altri sei ragazzi, componenti di una baby gang attiva nel centro di Monza. Tre giovani sono stati portati in un istituto di detenzione minorile, mentre uno è stato condotto in comunità. I minori arrestati sono indiziati di sei rapine aggravate e di lesioni, furto, minacce, rissa e spaccio di stupefacenti, reati commessi a Monza fra aprile 2018 e lo scorso febbraio. L'indagine denominata 'Gta Monza', coordinata dalla procura dei minori di Milano e condotta dalla squadra mobile di Monza, ha confermato l'esistenza di un gruppo finalizzato alla commissione di reati predatori, che sceglieva come vittime propri coetanei. I ragazzi arrestati sono residenti a Monza e nei comuni limitrofi, a cui si aggiungono altri tre minori indagati in stato di libertà.