Monza, telefonate dallo staff di Allevi? "Dalla sinistra solo menzogne"

Dario Allevi

"Un attacco scandaloso da parte della solita sinistra menzognera è quello che si sta registrando in queste ore sui social e ripreso anche questa mattina durante una trasmissione televisiva dal sindaco Scanagatti", afferma un comunicato dello staff di Dario Allevi.



"Molti candidati e simpatizzanti di sinistra, infatti, insinuano che lo staff di Allevi avrebbe commissionato delle telefonate ai cittadini monzesi spacciandosi per il Comune di Monza. Un'accusa talmente infondata e infamante che fa emergere il livello di tensione e nervosismo raggiunto dalla sinistra monzese dopo il risultato del primo turno, ridotta ormai, per cercare di vincere le elezioni, a inventare le peggiori illazioni sugli avversari pur di accreditarsi agli occhi degli elettori", si legge nel comunicato.



"Dopo le menzogne sulla Villa Reale, sulla metropolitana in arrivo, sui profughi, sui concerti, persino sulla visita del Santo Padre, questo è solo l'ultimo capitolo di una campagna elettorale ormai giunta al limite della macchina del fango. Dal canto nostro ci limitiamo ad approfondire se vi siano gli estremi per un'azione legale e a sottolineare che le telefonate che stanno raggiungendo i monzesi proprio in queste ore siano dei chiari messaggi elettorali a favore di Allevi e a favore del suo programma, con cui si danno informazioni relative alle modalità e orari di voto", si legge ancora.



"A maggior riprova della nostra onestà intellettuale, evidentemente lontana anni luce da quella del competitor che, lo ricordiamo, negli ultimi mesi ha usato soldi pubblici per mandare ai monzesi messaggi telefonici preregistrati, si allega lo script della telefonata in questione".



Buongiorno/buonasera sono....(nome operatore).



La chiamo per ricordarle che domenica 25 giugno si torna a votare per il ballottaggio per scegliere il sindaco di MONZA.



La invito a dare fiducia a DARIO ALLEVI.



Se vuole una città più sicura con più servizi e con più lavoro sulla scheda metta una X su DARIO ALLEVI.



Si vota dalle 7:00 alle 23:00 solo di domenica e che può andare a votare anche se non l'ha fatto al primo turno. Si ricordi infine di controllare la tessera elettorale che qualora dovesse essere completa potrà farsi rifare presso il comune in pochissimi minuti.