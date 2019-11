MooRER apre in via Montenapoleone a Milano

MooRER, azienda italiana specializzata nella produzione di piumini, ha aperto una boutique di 240 mq in Via Montenapoleone 21. Uno spazio esclusivo che in un contesto di design rende omaggio alla ricercatezza dei capi del brand. La nuova apertura nel prestigioso quadrilatero milanese rientra nella strategia retail dell'azienda che per il 2020 prevede di consolidare la propria immagine con opening mirati, anche e soprattutto sul mercato estero.