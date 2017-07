Morbillo al Politecnico, "la situazione è sotto controllo"

Il Politecnico di Milano

Politecnico, due dottorandi hanno contratto il morbillo. Ma la situazione è "assolutamente sotto controllo"



Al Politecnico non c'è alcun allarme e le persone che hanno avuto contatti con i contagiati sono state avvisate e invitate a vaccinarsi, se non sono immuni e se lo ritengono opportuno. Insomma, la situazione è "assolutamente sotto controllo" ribadiscono dall'assessorato regionale al Welfare per quanto riguarda i due dottorandi hanno contratto il morbillo.



L'università ha pubblicato sulle bacheche interne e sul web la nota informativa pervenuta da Ats Milano che invita tutti i frequentatori del Politecnico di Milano e dei poli territoriali a recarsi dal medico curante nel caso si presentassero i sintomi della malattia e spiega che la vaccinazione è a disposizione ed è utile se effettuata entro le 72 ore dall'avvenuto contatto. I due dottorandi del dipartimento di elettronica, di 31 e 27 anni, hanno contratto il virus il 14 e il 27 giugno e per entrambi non ci sono complicazioni.