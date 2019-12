Morelli (Lega) contro Sala: la sua operazione simpatia è un costo per la città



"W il presepe napoletano che ha convinto anche i più restii atei e agnostici della sinistra milanese, abbasso De Magistris, un sindaco che sta portando Napoli nell’oblio. Sala, per la sua “operazione simpatia” nazionale - dice l’onorevole Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino - sarebbe disposto ad accreditare persino Raggi dimostrando che l’interesse politico personale supera il buonsenso. Se Sala intende prendere lezioni da De Magistris, come sta facendo da Raggi sulla gestione delle metropolitane, faccia pure ma non coinvolga una città che non ha nulla da imparare".



"Domani - conclude Morelli - visiteremo il presepe partenopeo e nella giornata di Sant’Ambrogio lanceremo una campagna per donare un presepe ad ogni scuola, mettendo nel prossimo bilancio del Comune l’acquisto del simbolo per eccellenza della famiglia".