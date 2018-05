Morelli (Lega): "Pd, Sala rischia di fare la fine di Gori"

Beppe Sala vuole scalare il Pd per mirare poi a Palazzo Chigi? Alessandro Morelli neoonorevole e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale ma soprattutto uomo molto vicino al leader del Carroccio, Matteo Salvini, è lapidario: "Non vorrei apparire una Cassandra, ma ho la sensazione che le posizioni del primo cittadino milanese all'interno del Pd, ricalchino le orme di Giorgio Gori. Sappiamo com'è finita: ha preso 20 punti da Attilio Fontana"Anche sul Pd milanese l'on. Morelli ha le idee chiare: "il Pd ha imposto durante le ultime elezioni un candidato inviso ai dirigenti locali: Mattia Mor e una vecchia volpe come Bruno Tabacci. Il risultato è sotto gli occhi di tutti". Morelli però ce l'ha soprattutto con il Sindaco. "Visti gli ultimi accadimenti, noto che il primo cittadino è anche oggi uccel di bosco".