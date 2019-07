Morelli (Lega): “Sinistra ha messo una cappa su emergenza ghetti"

“La sinistra che governa la nostra città sta facendo finta che non ci sia un problema nelle nostre periferie. Gli italiani che risiedono nelle case popolari sono persone anziane che hanno visto i loro figli allontanarsi nei comuni dell’hinterland perché non hanno avuto la possibilità di usufruire di alloggi popolari e sono usciti dalla grande città per gli enormi costi che essa comporta per una famiglia. Nelle case popolari di Milano si è creata quindi una realtà: abbiamo molti anziani italiani e le nuove forze sono rappresentate da famiglie di immigrati. Queste ultime creano dei veri e propri ghetti e i nostri anziani si barricano in casa alle sei e mezzo di sera, perché negli immobili di cui parliamo succede effettivamente di tutto”. Così Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, intervenendo nel corso del dibattito ‘Sovranità, democrazia e libertà’.

“Non siamo noi a dirlo ma siamo confortati dai numeri Istat e lo riportano le cronache, ultima la vicenda di un bimbo di due anni che è stato trovato morto nel condominio-ghetto di via Ricciarelli, dopo aver subito delle violenze inaudite. Noi continueremo a segnalare queste situazioni come una vera bomba sociale, sulla quale purtroppo gli amministratori di sinistra stanno mettendo una cappa per evitare che se ne parli”, conclude Morelli.