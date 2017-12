Morgan non paga alimenti alla figlia, Asia Argento gli fa pignorare la casa

Morgan e Asia Argento

Morgan, casa a Monza pignorata: non paga gli alimenti per la figlia avuta con Asia Argento



Marco Castoldi, in arte Morgan, non pagherebbe dal marzo 2011 gli alimenti dovuti alla figlia avuta con l'ex compagna Asia Argento. Ed il tribunale civile di Monza ha disposto che sia messa all'asta la casa del cantautore ed ex giudice di X-Factor, che sarà venduto a gennaio al prezzo base di 328mila euro. La richiesta di pignoramento giunge dalla stessa Asia: l'ex coniuge avrebbe dovuto corrispondere un assegno di circa 2mila euro mensili per la figlia. Due settimane fa, Morgan aveva annunciato attraverso i social l'intenzione di mettere all'asta tutto ciò che apparteneva al suo passato.