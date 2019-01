Mori' a San Vittore nel 2012: gip, spazio per nuove indagini



Una nuova denuncia da parte dei familiari per omicidio volontario o preterintenzionale, basata su una recente consulenza medico legale, sarebbe utile per indagare ancora sulla morte di Alessandro Gallelli, un 21enne che piu' di sei anni fa, nel febbraio 2012, venne trovato cadavere in una cella del carcere milanese di San Vittore. Lo spiega il gip Maria Cristina Mannocci nel provvedimento con cui, da un lato, ha archiviato, come chiesto dalla Procura, un'indagine per omicidio colposo e, dall'altro, ha indicato la possibilita' di usare la consulenza come "elemento di novita' utile a riaprire le indagini" in procedimenti gia' archiviati su questo caso.



I legali dei familiari del giovane nei mesi scorsi hanno depositato una consulenza "medico legale e criminalistica", firmata da Berardo Silvio Cavalcanti, Vannio Vercillo, Luca Chianelli e Salvatore Spitaleri, nella quale si sostiene che Gallelli non si uccise ma venne ucciso "mediante strozzamento con successiva attivita' di staging" per simulare il suicidio.