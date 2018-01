Morta su A5: affidata perizia sulle cause



La procura di Aosta ha affidato al geometra Luigi Bracci l'incarico di accertare le cause dell'incidente stradale costato la vita la notte di Capodanno a Federica Banfi, 21 anni, di Legnano (Milano).



Il consulente avra' 40 giorni per accertare la dinamica e stabilire se lo scontro sull'autostrada A5, a Chatillon, sia effettivamente stato causato dalla presenza di ghiaccio sull'asfalto