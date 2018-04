Morte di Sana, aperta inchiesta in Pakistan: fermati padre e fratello

Morte di Sana Cheema: le autorità pachistane hanno aperto una inchiesta, ed il padre e lo zio sono stati presi in custodia. Lo riferisce l'ambasciata pachistana in Italia. Si rafforzano dunque i dubbi su quanto accaduto alla 25enne di cittadinanza italiana e residente a Brescia, morta la scorsa settimana nel Gujarat dove era stata costretta a fare ritorno dai familiari. La prima versione dei fatti attribuiva al padre ed al fratello la morte della giovane, che sarebbe stata troppo "occidentalizzata" secondo i familiari. Poi erano emerse alcune perplessità, con il padre che aveva parlando di cause naturali per la morte della figlia. Ma nel frattempo amici e conoscenti avevano riferito dei frequenti litigi in famiglia e si erano dimostrati scettici sulla versione fornita dal padre. Scetticismo a quanto pare fatto proprio ora anche dalle autorità pachistane