Morto Alberto Destrieri, la Pinetta dei Legnanesi

"Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni". L'annuncio della scomparsa dell'attore e' sulla pagina Facebook dei Legnanesi, storico gruppo teatrale lombardo, di cui Destrieri faceva parte. "Con profondo dolore e sincera commozione - si legge -, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto, Ciao Pinetta, i nostri applausi sono tutti per te".