Morto Antonio Iosa, fu gambizzato dalle Brigate Rosse nel 1980

E' morto a Milano, all'eta' di 86 anni, Antonio Iosa, gambizzato dalle Brigate Rosse il 1 aprile del 1980. Iosa, che era presidente del circolo culturale Perini di Quarto Oggiaro, fu scelto come bersaglio, assieme ad altre tre persone, perche' era riuscito a "infiltrare la Dc tra la classe operaia". L'agguato, messo a punto dalla colonna Walter Alasia, avvenne come rappresaglia per l'uccisione di quattro terroristi, caduti in una sparatoria con i carabinieri a Genova. I terroristi entrarono in una sede della Dc e, dopo aver messo al muro quattro persone (tra cui Iosa), gli spararono alle gambe. Negli anni successivi Iosa subi' diverse operazioni agli arti per evitare l'amputazione.