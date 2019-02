Morto architetto Alessandro Mendini. Sala: "Un grande milanese"

E' morto nella sua casa milanese Alessandro Mendini, noto architetto, designer e intellettuale, vincitore due volte del Compasso d'oro e di altri numerosi riconoscimenti per le sue creazioni, tra cui l'European Prize for Architecture Awards nel 2014.

Era nato a Milano il 16 agosto nel 1931 e qui si era laureato, in architettura, al Politecnico. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha ricordato in un tweet: "oggi ci ha lasciato Alessandro Mendini, un grande milanese - ha scritto - . Architetto e designer, con il suo approccio visionario ha rivoluzionato il mondo del design italiano mettendo sempre l'uomo al centro dei suoi progetti".

Anche gli assessori Cristina Tajani (Politiche per il Lavoro, Moda e Design) e Filippo Del Corno (Cultura) hanno espresso il proprio cordoglio a nome di tutta l'Amministrazione comunale per la scomparsa del famoso creativo. "Con Alessandro Mendini - scrivono - si spegne un maestro e un padre del 'Made in Italy' che ha fatto del colore e della cultura del progetto un segno distintivo del design italiano". "La lezione di creativita' - concludono gli assessori - portata avanti Alessandro Mendini in oltre cinquant'anni di attivita', ha indiscutibilmente determinato la storia e l'affermazione di Milano quale capitale del design e della creativita'.

Con il suo stile ludico, ironico e colorato ha anticipato molte delle tendenze e linee del design moderno, dalle poltrone ai cavatappi sino alle architetture declinate con un linguaggio pittorico fatto di forme e colori. Una storia che puo' e deve essere d'esempio per i tanti giovani che oggi si avvicinano al mondo del design e del progetto".