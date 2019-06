Morto Lanfranco, l'artista che lavorò al Duomo e al Monumentale

E' morto all'età di 99 anni Lanfranco (al secolo Lanfranco Frigeri), scultore del Duomo e del Monumentale. "Questa mattina il Maestro è volato in cielo, ora volerà immerso nel suo mondo fantastico che lui stesso ha creato nelle sue opere immortali, il maestro vivrà per sempre perché Lanfranco è l’infinito", è stato scritto ieri sulla pagina Facebook dell'artista scomparso nella mattinata di lunedì 17 giugno. Morto nel Mantovano, Lanfranco studiò all'Accademia di Brera e negli anni '50 lavorò al Duomo e al Monumentale di Milano.

L'artista, originario di Quingentole (MN), si e' spento nella casa di riposo Cappi di Poggio Rusco. Fu allievo di Giacomo Manzu', di lui si ricordano in particolare i ritratti psichedelici dello scrittore Dino Buzzati. I critici sostenevano che si ispirasse a Salvador Dali, ma Lanfranco non amava le etichette e si definiva un visionario che non si voleva far imbrigliare in correnti.