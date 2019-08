Moschea abusiva di via Zambelli, il Tar dà ragione al Comune

Moschea abusiva di via Zambelli, il Tar ha dato ragione al Comune di Milano bocciando il ricorso dell'associazione culturale islamica Shah Jalal contro l'ordinanza del Comune. Secondo i giudici, c'è un complesso di indizi gravi precisi e concordanti, tra cui dichiarazioni di persone interrogate sul luogo, video su Youtube, estratti di siti web che testimoniano come l'associazione si fosse trasformata negli anni in una moschea abusiva, portando il Comune a contestare il cambio di destinazione d’uso da laboratorio a luogo di aggregazione e di preghiera realizzato anche con una serie di opere sull’immobile. Contestazione contro la quale l'associazione aveva fatto ricorso. Ma la Cassazione ha bocciato le richieste.