Moscova & Partners Spa, una start up d'esperienza

Cambia il mondo delle assicurazioni e cambia il sistema di intermediazione. L’idea è nata a Milano, in una struttura assicurativa forte di un’esperienza ventennale e di una affermata presenza sul territorio. La Milano Moscova Srl, agenzia che opera sotto il prestigioso brand di Allianz, lancia la sfida: i subagenti di assicurazione potranno diventare “azionisti dei se stessi”. Il progetto, di cui è stato ideatore Giancarlo Locatelli, si è concretizzato dopo un anno di studi. Oggi finalmente decolla la Moscova & Partners S.p.A. che apre le porte agli intermediari iscritti alla sezione E del Rui (i cosiddetti subagenti appunto).“Abbiamo voluto costruire la casa di tutti, afferma Locatelli presidente della S.p.A.: la prima azienda italiana dove gli intermediari, possessori di un portafoglio clienti, potranno, apportando il loro lavoro, diventare azionisti”. “E’ un concetto nuovo che stravolge il vecchio sistema”, sottolinea il presidente -. “Non ci saranno più gregari ne posizioni di subordinazione, continua Locatelli. A noi piace un’immagine che diventa un motto: “staremo tutti seduti dalla stessa parte della scrivania” ”. Come funziona è presto detto: gli intermediari, provenienti da altre Compagnie, apportando il loro portafoglio clienti diventeranno partner della S.p.A. nella misura dell’1% ( 10 azioni) in ragione di ogni quota da euro 200.000 di premi di polizza trasferiti. “E’ stata una strada lunga e complessa, specifica il presidente: al progetto hanno lavorato avvocati, notai, commercialisti. Costituire questa nuova azienda, in forma azionaria, ha comportato uno studio specifico, come le prestazioni accessorie legate alle azioni. Solo così è stato possibile rendere vero un disegno innovativo che non ha concorrenti”. Anche i compensi raggiungono livelli mai pensati prima: Il 100% delle provvigioni per i consulenti che, sfruttando le nuove risorse digitali, saranno completamente autonomi nel lavoro. “Il futuro, conclude Locatelli, è fatto di imprenditorialità e di nuovi strumenti. I più recenti processi informatici , basati sul digitale ( in cui Allianz è all’avanguardia), renderanno i nostri partner professionisti vincenti sul mercato globale.”