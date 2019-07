Al via la mostra "Genio & impresa". Fontana: grande evento multimediale. Foto

"La Lombardia da secoli e' terra di tradizione e vocata all'innovazione, dove e' forte il binomio fra la capacita' di coniugare creativita' e intuizione con utilita' e funzionalita'. Il 'saper fare' lombardo e' un filo rosso che ci collega al genio operoso di Leonardo e compito delle istituzioni e' aiutare le imprese affinche' questo connubio possa permanere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando nello 'Spazio espositivo' di Palazzo Lombardia a Milano, insieme agli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), ai sottosegretari Alan Rizzi e Fabrizio Turba e al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, la mostra 'Genio e Impresa. Da Leonardo e Ludovico alle grandi storie di innovazione dei nostri giorni'.



GALLI: IMPRESA E CRATIVITA' CONNUBIO VINCENTE - "Questa mostra - ha spiegato Stefano Bruno Galli - esalta un fattore strategico fondamentale del Rinascimento: il rapporto vitale tra Principe e Maestro, tra Ragion di Stato e Ragioni dell'anima. Ancora oggi, impresa e creativita' formano un connubio vincente, motore dell'economia lombarda. Anche per la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale e' necessario tornare a un modello di mecenatismo illuminato con un equilibrio virtuoso tra pubblico e privato.



BONOMI: LEONARDO DA VINCI E LUDOVICO IL MORO - "Leonardo e Ludovico il Moro - ha sottolineato Carlo Bonomi - rappresentano una diade che e' stata precursore di genio e imprenditore che si incontrano, che pensano come mettersi insieme per poter sviluppare quell'innovazione che ha dato a Milano tanto e che, ancora oggi, e' nel nostro Dna. Ed e' un Dna che, peraltro, sfrutta una grande alleanza pubblico-privato e che e' un grande valore".



LA MOSTRA - La mostra multimediale promossa da Assolombarda, in collaborazione con la Giunta e con il Consiglio regionale della Lombardia, si pone l'obiettivo, di celebrare la capacita' del nostro territorio di creare innovazione.



TRENTA RACCONTI DI SUCCESSO - Sono 30 i racconti di impresa rappresentati nella mostra, a cura di 'Neo-Narrative Environments Operas', che esplora l'innovazione che nasce dall'incontro tra due persone attraverso un allestimento innovativo e totalmente immersivo. In particolare, la relazione che si crea tra genio' - con competenze tecniche - e 'imprenditore' - con competenze manageriali. A cominciare dall'intervista immaginaria a Leonardo e Ludovico, realizzata da Pietro Marani e Paola Cordera, che apre la mostra, e alle storie di innovazione, per esempio, del Gruppo Bracco con Ernst Felder e Fulvio Bracco; Pirelli con Maurizio Boiocchi e Marco Tronchetti Provera; Ferrari Giovanni Industria Casearia con Luciano Piergiovanni e Giovanni Ferrari; STMicroelectronics con Bruno Murari e Benedetto Vigna; Fili Pari con Alice Zantedeschi e Francesca Pievani.



Allestita a Palazzo Lombardia, la mostra è aperta al pubblico - con ingresso gratuito - dal 9 luglio al 15 settembre tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19 (il giovedi' fino alle 22).



INIZIATIVE CORRELATE - In contemporanea alla mostra saranno organizzate altre iniziative dedicate a 'Genio e impresa'. Il 13 settembre Milano diventera' protagonista di 'Stavinci', una caccia al tesoro cittadina alla scoperta dei luoghi di Leonardo e degli spazi di impresa che hanno reso il capoluogo lombardo una citta' innovativa e all'avanguardia. L'iniziativa, gratuita, comprende 150 tappe incluse alcune aziende del territorio, luoghi culturali, naturalistici e panoramici. Altre 20 aziende selezionate dal Politecnico insieme a scuole, universita' e accademie del territorio saranno protagoniste del contest 'Visioni d'impresa' che ha l'obiettivo di promuovere le tematiche relative all'innovazione e avvicinare il mondo imprenditoriale alla scuola.