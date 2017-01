Mostre, a Milano l'Archivio di Stato apre al grande pubblico

L'Archivio di Stato di Milano apre al grande pubblico grazie ai volontari del Touring Club Italiano. Ogni sabato, a partire dal 28 gennaio, i volontari per il patrimonio culturale del Tci accoglieranno i visitatori al Palazzo del Senato dalle 10 alle 14, per guidarli tra alcune delle testimonianze storiche e documentaristiche piu' importanti della citta', attraverso un percorso dedicato.

L'apertura al pubblico nasce da una convezione siglata oggi tra l'Archivio di Stato milanese e il Tci che con il progetto "Aperti per voi" e' gia' presente con i suoi volontari al Palazzo del Quirinale e alla Farnesina. Dal 2005 l'iniziativa impiega oltre duemila volontari che hanno accolto quasi dieci milioni di visitatori in 65 siti d'arte italiani, molti dei quali prima inaccessibili. Adesso "la collaborazione con l'Archivio di Stato di Milano ci permette di far conoscere e in un certo senso restituire a milanesi e turisti una parte importante del nostro patrimonio culturale" ha spiegato il presidente del Tci, Franco Iseppi. "L'apertura il sabato fino ad ora era consentita solo agli studiosi. La collaborazione con il Tci e' il primo passo per rendere il Palazzo del Senato una oasi culturale nel centro della citta'" ha aggiunto il direttore dell'archivio, Benedetto Luigi Compagnoni. A Milano i volontari milanesi del Touring Club sono circa 800 e operano gia' in 15 luoghi culturali e religiosi della citta'.