Mostre a Milano nel 2017: Caravaggio, Haring, Kandinsky, Toulouse-Lautrec...

Da "Dentro Caravaggio" a Palazzo Reale a Toulouse Lautrec, passando per Haring e Kandinsky: ecco tutto le mostre a Milano del 2017

Un anno e piu' di mostre di richiamo internazionale. Da Caravaggio a Toulouse Lautrec, da Keith Haring a Kandinsky fino a una mostra dedicata all'"Arte e spiritualita'" allestita a Palazzo Reale, in occasione della visita del Papa a Milano a fine marzo. Si prospetta corposo e variegato il programma espositivo 2017, presentato oggi a palazzo Marino dal Sindaco Giuseppe Sala e dall'Assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

"Il programma e' caratterizzato da una grande qualita' scientifica, da un intento divulgativo che assicura la crescita culturale della comunita', dall'ampia partecipazione di partner privati, che devono avere un ritorno, e da una ricchezza del palinsesto che rende la nostra citta' ancora piu' attrattiva sul fronte internazionale - ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Sala -. Per la prima volta presentiamo una programmazione biennale (ci sono anticipazioni per il 2018 ndr.), in modo da consentire una pianificazione efficace a chi dovra' promuovere Milano in termini turistici".

"Il cuore dell'attivita' espositiva del 2017 - spiega l'assessore - sta nella grande mostra "Dentro il Caravaggio": per la prima volta riuniti insieme a Milano, 20 grandi capolavori del Caravaggio che provengono da tutto il mondo. Una mostra molto affascinante perche' coniuga alla ricerca scientifica di altissimo livello con una forte attitudine divulgativa". Ma per questa bisognera' aspettare settembre. Andiamo per ordine. Palazzo Reale avvia il programma espositivo con due grandi artisti, Keith Haring, del quale (dal 21 febbraio) si potra' ripercorrere tutta la produzione artistica; e Edouard Manet, che (dall'8 marzo) raccontera' attraverso le sue opere la rincorsa di Parigi verso la modernita'. "Con la mostra su Keith Haring, racconteremo a 360 gradi la personalita' di questo grande artista - aggiunge l'assessore -. Sara' anche una occasione per ricordare Elio Fiorucci che proprio con Haring aveva sviluppato un rapporto di collaborazione che ha avuto a Milano il suo fulcro".

A Palazzo Morando una retrospettiva inusuale (dal 26 gennaio) racconta 50 anni di attivita' di "Manolo Blahnik" con documenti, foto e oltre 200 scarpe create dallo stilista. Il 15 marzo al Mudec|Museo delle Culture, "Kandinsky, il Cavaliere Errante" torna a Milano con un percorso nuovo e originale. L'ultimo scorcio d'inverno, vede nelle sale del Mudec (entrambe dal 15 marzo) l'apertura di altre due mostre: una dedicata ai "Dinosauri"; l'altra ("Chinamen") con l'obiettivo di raccontare, sulla storia e lo sviluppo della comunita' cinese a Milano a partire dal 1906.

La GAM|Galleria d'Arte Moderna propone "100 anni", una mostra che (dal 23 marzo) documenta la storia della scultura attraverso 100 opere di grandi maestri, dal 1815 alla fine della Prima Guerra Mondiale. Il Castello Sforzesco comincia il percorso che lo condurra' alle celebrazioni del 2019, 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Nello stesso solco si pone l'esposizione di "Sixty Last Supper", la famosa interpretazione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci realizzata da Andy Warhol. A Palazzo Reale, il 24 marzo, in occasione della visita del Papa a Milano, si apre la mostra "Arte e Spiritualita'" che propone un itinerario d'arte dedicato alla raffigurazione dei Santi.

In programma anche due focus: uno sull'opera di "Charlotte Salamon", artista ebrea uccisa ad Auschwitz; l'altro, che celebra i 100 anni de "La Rinascente". L'estate artistica milanese si apre con due grandi mostre a Palazzo Reale, di Vincenzo Agnetti e Giancarlo Vitali, due artisti lombardi. L'autunno milanese quest'anno vedra' sfilare i 24 costumi di scena che l'Associazione "Amici della Scala", in occasione dei suo 40 anni, ha restaurato e mette in mostra per la prima volta in assoluto nelle sale di Palazzo Reale.

Ed ecco a settembre, l'appuntamento piu' attesa, dal sindaco Sala e non solo: "Non vedo l'ora che arrivi 28 settembre quando apriremo la mostra di Caravaggio a palazzo Reale. Cosi' come non vedo l'ora che alla Gam arrivi il mio pittore preferito che e' Lucien Froid". In ottobre invece andra' in scena "Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec", in un percorso inedito di 180 opere provenienti dai musei di tutto il mondo, tra cui quello di Albi, citta' natale dell'artista. "Sul 2018 - anticipa l'assessore Del Corno - stiamo lavorando su un grandissimo progetto dedicato a Dali' e alla moda". Ma non solo, in arrivo ci sono anche progetti che riguardano Frida Khalo, Albrecht Durer, Salvador Dali', Lucian Freud, Carlo Carra' e Pablo Picasso.