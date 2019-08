Mostre, Artemisia Gentileschi al Diocesano di Milano da ottobre

L'Adorazione dei Magi, uno dei dipinti più significativi di Artemisia Gentileschi, arriva a Milano. Concesso eccezionalmente in prestito dalla Diocesi di Pozzuoli (Na), la tela di grandi dimensioni (310x206 cm), fa parte di un ciclo decorativo realizzato per la cattedrale di Pozzuoli fra il 1636 e il 1637, e sarà esposta dal 29 ottobre al 26 gennaio al Museo Diocesano Carlo Maria Martini. Il dipinto fa parte di un ciclo commissionato dal vescovo spagnolo di Pozzuoli, Martìn de León y Cardenas, dopo il 1631, anno dell'eruzione del Vesuvio che risparmiò Pozzuoli. Ad Artemisia furono affidate tre tele: l'Adorazione dei Magi, i Santi Procolo e Nicea e San Gennaro nell'anfiteatro. L'artista le eseguì fra il 1635 e il 1637. I dipinti di Artemisia si vanno ad aggiungere alle otto altre tele del ciclo, eseguite da Massimo Stanzione, Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano e altri artisti napoletani. L'Adorazione dei Magi, oltre a essere la sua prima importante commissione pubblica, rappresenta per Artemia anche il massimo riconoscimento della sua carriera. Un incendio nel 1964 danneggiò pesantemente la cattedrale di Pozzuoli. Nel rogo si deteriorarono alcune tele, tracui l'Adorazione dei Magi. A risentirne fu la parte superiore del dipinto e in particolare il volto del mago moro.